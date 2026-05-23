ジョナサン公式Xは、同じすかいらーくグループの「chawan」の対象12店舗で使えるクーポンを公開しています。クーポンの有効期間は2026年6月3日までです。ちょい飲みにもぴったりのラインアップ和ごはんとカフェ「chawan（チャワン）」では、"ほろ酔いフェス"が開催中。クーポンを使えば、生ビールを含むアルコール6種が半額に、おつまみは対象5種が110円引きで楽しめます。対象商品は以下の通り。【アルコール半額】●生ビール（キ