ハンセン病による差別の歴史を知ってもらおうと、国のハンセン病療養所 "長島愛生園" を船で訪れる「見学クルーズ」が行われました。 【写真を見る】入所者の想いを追体験国のハンセン病療養所 "長島愛生園" を船で巡る見学クルーズ実施【岡山・瀬戸内市】 国による誤った強制隔離の歴史を知ってもらおうと、長島愛生園が毎年実施しているツアーです。約80人の参加者は船で長島に向かい、同様に船で長島に運