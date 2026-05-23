高い技術や世界的なシェアを持ちながら、社名はほとんど知られていない…。そんな中小企業は枚挙にいとまがない。広報活動では大手に太刀打ちできないと考えてしまうが、ある精密部品メーカーは自社の強みを一言で表現し認知を高めることに成功した。この企業のように、自分を上手にアピールするにはどうすればいいのか？※本稿は、グロービス経営大学院教授の森 暁郎『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」人