ファミリーマートと楽天グループ（楽天）と楽天ペイメントは、パートナーシップの取り組みを推進し、ECサイト「楽天市場」での買い物に対するポイント進呈率が変わる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」について、7月1日からコンビニエンスストアの「ファミリーマート」を追加すると発表した。今回の追加により対象サービスは17サービスに増え、「SPU」の最大ポイント倍率は「18.5倍」にアップする。「SPU」の対象サー