明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第18節（最終節）の一部試合が23日に行われ、WESTグループの優勝争いの決着がついた。最終節を前に、地域リーグラウンド・WESTグループの首位に立つ権利を持つチームは2つに絞られた。1チーム目は、前節終了時点で勝ち点「32」を獲得し、首位に立っていたヴィッセル神戸。もう1チームは、その神戸を勝ち点差「1」で追いかける名古屋グランパスだ。今節、神戸は9位につけるアビ