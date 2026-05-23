5月24日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH海岸、100人食堂、DASH島の豪華企画3本立て。城島茂の怒涛の3日連続ロケに完全密着する。 ■DASH海岸で史上初の大発見！無人島では謎の生き物の正体が判明 1日目の朝、横浜DASH海岸に姿を見せた城島。この日は海岸メンバーの森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）とともに、DASH海岸の闇夜に出没するという大怪盗「ブラック