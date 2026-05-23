シャープは、4K有機ELテレビ「AQUOS OLED」から、「S9A」4機種を2026年5月23日に発売。AIが画質と音質を調整「AIオート」が進化AI（人工知能）キャラクターとの会話を楽しめる新サービス「AQUOS AI」に対応。独自の生成AI技術を活用し、ユーザーに寄り添った自然な会話を実現し、コンテンツ選びや使い方の相談もできる。最新世代「RGB Tandem有機ELパネル」を搭載。独自の駆動回路と放熱構造によりパネルの性能を引き出し、明るい