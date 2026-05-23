20日（水）、国際バレーボール連盟（FIVB）は、国際審判員の里見真理子氏がフィリピンで開催中のビーチバレーボールワールドツアー中に亡くなったことを発表した。59歳だった。 里見氏は2006年に国際審判員へ認定後、A級審判員として活動し、リオデジャネイロ五輪、東京五輪、パリ五輪のほか、2015年ハーグ大会から2023年トラスカラ大会まで5度のビーチバレー