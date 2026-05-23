熊本地震から10年となった今年4月。熊本県益城町で、ある撮影が進められていました。 【写真を見る】「それでも生きていてくれて、ありがとう」激震地・益城町出身のダンサーが紡ぐ熊本地震10年に捧げる映像作品 葉山悠介さん「熊本地震から10年で、何かできることないかなと思った時に、舞台か映像かっていうのが浮かんで。映像ならずっと長く残せるよなと思って」 益城町出身のダンサー 葉山悠介さん 葉山悠介