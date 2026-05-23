東日本大震災からの復興を願い、東北6県を代表する夏祭りが一堂に会する「東北絆まつり」が23日、盛岡市で開幕した。市中心部ではパレードがあり、色鮮やかな衣装を身にまとった踊り手や迫力あるねぶたが観客を魅了した。市は24日までの2日間で、計約30万人の来場を見込んでいる。開祭式では、参加者らが震災や各地の災害の犠牲者に黙とう。内舘茂市長がパレードの出発に先立ち「復興への感謝と東北の未来への思いを込め、華麗