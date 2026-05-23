サッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグ決勝が韓国で行われ、日本と北朝鮮が対戦しました。【映像】選手らの様子北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れるのは8年ぶりで、20日の準決勝では北朝鮮チームが2ー1で韓国のチームに勝ちました。北朝鮮が韓国を「最も敵対的な国家」と位置づけ対話を拒否し続ける中、韓国政府は今回、南北共同応援団に対しおよそ3200万円を支援するなど、スポーツの舞台では接点が保たれています。