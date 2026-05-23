ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉（19）が23日までに自身のインスタグラムを更新。紫綬褒章の受章を着物姿で報告した。「このたび、紫綬褒章を受章しましたとても光栄で、身の引き締まる思いです」とつづり、20日に行われた伝達式でのショットを投稿。「このような素晴らしい賞をいただけたことに感謝しながら、これからも自分らしく頑張っていきます」と感謝の思いを