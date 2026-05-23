郷ひろみが23日、埼玉・サンシティホール 大ホール公演で、全45公演31会場をめぐる全国ツアー『Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜』をスタートさせた。【ライブ写真】年齢を感じさせない圧巻のパフォーマンスを見せた郷ひろみ昨年10月に70歳の誕生日を迎え、東京・日本武道館での2日間にわたる公演で計70曲を完唱するという偉業を成し遂げた郷が、今年迎えたのはファンクラブ発足55周年という節目。レコードデビュー