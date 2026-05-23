千葉県袖ケ浦市の「東京ドイツ村」では、初夏を彩るペチュニアとキンギョソウが見頃を迎えています。【映像】色鮮やかな「東京ドイツ村」映画のような光景が広がっているのは、千葉県袖ケ浦市の「東京ドイツ村」にある花畑です。赤やピンク、黄色など色鮮やかな5色のペチュニア4万2千株が丘の斜面を埋め尽くしています。その丘を超えた先には、6色のキンギョソウ9万4千株が絨毯のように広がっていて、開放感のある空間に鮮や
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