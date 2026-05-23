【ソウル＝藤原聖大】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ決勝が２３日、韓国・ソウル近郊の水原（スウォン）で行われ、日本の「日テレ・東京ヴェルディベレーザ」と北朝鮮の「ネゴヒャン」が対戦し、０―１でネゴヒャンが勝利した。北朝鮮からスポーツ選手の訪韓は２０１８年以来となる。市民団体が応援団を結成し、ネゴヒャンがゴールに迫るたびに大きな歓声を送った。試合後、北朝鮮選手が国旗を持ってスタジアムを