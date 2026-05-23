金沢市の保育所に勤務する保育士の男が盗撮の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは金石保育所の保育士の男です。警察によりますと男は20日、勤務先の職員トイレに小型カメラを取り付け、職員の女性を盗撮していました。金沢市の村山市長は「厳正に対処するとともに児童や職員の心のケアに務めて参ります」とコメントしています。