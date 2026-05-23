歌手郷ひろみ（70）が23日、埼玉・越谷のサンシティホールで、全国ツアー「Hiromi Go Concret Tour 2026〜ALL MY LOVE〜」初日公演を行った。ピンク色のスーツと水色のベストがマッチする70歳。1曲目からいきなり、8月1日リリースの新曲「I'm Neo G」を披露。ミドルテンポのロック調の曲はスタンドマイクで歌唱。歌詞では「GO GO GO GO」を繰り返す。「もう、やっぱりファンも聞きたいと思います」と“ファンファースト”の歌詞を