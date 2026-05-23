アイドルグループ「脳内パステル」のXが更新されました【映像】脳内パステルのX「【脳内パステルゆいに関するお知らせ】この度、一部SNSにて拡散されているメンバーのゆいの情報につきまして、本人に確認しましたところ、グループ活動における契約違反が確認されたため、本人および関係者との協議の結果、本日付でグループを脱退する運びとなりました。日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係者の皆さまに