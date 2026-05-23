MLB・エンゼルスは日本時間23日、左肩の炎症で離脱中の菊池雄星投手を15日間から60日間の故障者リストに移行したと発表しました。菊池投手は4月30日のホワイトソックス戦に先発登板した際、3回のマウンドに上がらず緊急降板。その後5月4日の発表では、5月1日から15日間の負傷者リストに入ったと伝えられていました。MLB8年目の今季は7試合に先発し0勝3敗、防御率5.81です。