中国で開催されたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の会合に出席した赤沢経済産業大臣が、中国の閣僚と立ち話をした、と明らかにしました。赤沢経産大臣は23日までの2日間、中国・蘇州で21の国・地域が参加して開催されたAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の貿易担当大臣会合に出席しました。この中で、赤沢大臣から中国の王文濤商務相に話しかけ、短時間の立ち話をしたということです。会話の内容については、外交上のやり取りだとし