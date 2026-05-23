女優有村架純（33）が23日、都内で行われたアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」で授賞式プレゼンターとして参加し、オレンジカーペットを歩きながら世界中のメディアの取材に応じた。茶色いドレス姿で登壇し、アニメ声優の仕事については「普段やっているドラマや映画は、声優とは違った部分での表現というところで苦戦しながらやらせていただいているんですけど、またジブリ作品だったりほかの作品に参加できたら