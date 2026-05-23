パラ陸上への理解を深めてもらおうと、金沢市で日本パラ陸上連盟の現役アスリートによるトークショーが行われました。トークショーでは日本パラ陸連の増田明美会長と3人の現役パラリンピアンが壇上に立ちました。軽快なトークに会場は盛り上がりました。6月13日から県内で初となるパラ陸上の日本選手権が金沢市で開かれます。