22日の巨人戦を観戦プロ野球、阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広内野手が22日、敵地での巨人戦に「1番・左翼」で先発出場。5打数3安打と大活躍したこの試合を現地で観戦した女優に、反響が広がっている。東京ドームでの22日の巨人戦。立石は第1打席に二塁打、第2打席に中前打、第3打席には適時左前打を放った。期待のルーキーがプロ初打点＆初猛打賞。記録にも記憶にも残る一戦を現地で見届けたのは、女優の中江有里だ。