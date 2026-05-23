【しまむら】へ行くなら、コレが狙い目！ 今回は、マニアがしまパトでGETした「高見えアイテム」をご紹介します。まさかの990円（税抜）で、「この価格でいいの？」と思わず口に出してしまうかも……。着回し力も高いので、コーデに迷ったときも頼りになるはず。 コスパ優秀！ 着回しの利く高見えビスチェ 【しまむら】「bisutye」\1,089（税込） 繊細なかぎ針編みが、価格以上の価値を感じさせるビスチェ。Tシ