ファッション誌「non-no」専属読者モデルも務めるタレント・せきぐちりさ(21)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、ネット上で話題になった動画について自ら言及した。 【写真】ユニホーム姿も様になっているせきぐちりさ無加工でも美人！ 今月21日に神宮球場で開催されたプロ野球「ヤクルト×巨人」の中継で、イニング間にスタンドで踊っている女性がアップで映し出された。この場面の切り抜き動画がX上で