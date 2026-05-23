24日の譲渡会に参加予定「たけのこ」（推定7か月）／提供：ピースワンコ・ジャパン 5月24日午前11時～午後3時、岡山県津山市で保護犬の譲渡会が開かれます。 犬の殺処分ゼロを目指して譲渡活動などに取り組む「ピースワンコ・ジャパン」が開くもので、「特別養護老人ホームのどか」の駐車場（岡山県津山市神戸）が会場です。 ピースワンコ・ジャパンによりますと、24日は子犬からシ