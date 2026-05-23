「日比谷音楽祭 2026」新規プログラム一覧 今月末の5月30日・5月31日に開催が迫る、無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」の新規プログラム情報が発表された。【動画】「日比谷音楽祭 2026」新規プログラムについて語る「亀田実行委員長のひとり語り生配信」「日比谷音楽祭」は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかたちでつくり、音楽による感動体験を届けたい」という音楽プロ