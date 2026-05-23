歌手の郷ひろみが２３日、埼玉・越谷のサンシティホールで全国ツアー（３１会場４５公演）の初日を迎えた。１９７１年にファンクラブが発足してから５５周年のツアー。「ＧＯ！ＧＯ！」の節目の年ということで、ファンクラブへの感謝の思いを込めた２１曲を披露した。昨年１０月に７０歳を迎えた郷は、同年大みそかに通算３８回出場した「ＮＨＫ紅白歌合戦」への出演を「ひと区切り」つけると宣言。「大勢の方に本当に賛同して