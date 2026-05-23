歌手の郷ひろみが２３日、埼玉・越谷のサンシティホールで全国ツアー（３１会場４５公演）の初日を迎えた。１９７１年にファンクラブが発足してから５５周年のツアー。「ＧＯ！ＧＯ！」の節目の年とあって、郷は「記念すべき年。僕にとってはすごく大事にしたい。雨の日も風の日も、５５年も僕のことをずっと支えてくださった」と感慨深げに語った。ステージでは、デビュー記念日の８月１日にリリース予定の新曲「Ｉ’ｍＮｅ