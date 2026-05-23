◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、ツアー１勝の入谷響（加賀電子）が４位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算８アンダーで単独首位に浮上した。７０の菅楓華（ニトリ）と６９の小林光希（三徳商事）が６アンダーの２位。７０の吉田鈴（大東建託）、大会コースレコードに並ぶ