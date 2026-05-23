◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場桜花賞を勝って牝馬２冠を狙うスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、栗東を１０時に出発して１５時４８分に東京競馬場に到着した。小川陽助手は「すごく落ち着いていて、問題なく輸送をクリアできました」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。圧巻のパフォーマンスを見せた前走の桜花賞から８００メー