阪神・才木浩人投手が、球団最多記録となる巨人戦９連勝をかけて、２４日・巨人戦（東京Ｄ）に先発する。前回先発した５月１７日・広島戦（甲子園）では、７回４安打１失点９奪三振と好投したが打線の援護に恵まれず。今季２敗目を喫していた。「最近ずっといい感じなのでコンディションだけ整えて」と、この日も東京Ｄでキャッチボールやダッシュで調整した。「（東京Ｄは）一発はしょうがないくらいの気持ちで、どんどんゾー