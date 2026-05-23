◆パ・リーグ西武４―１オリックス（２３日・ベルーナドーム）オリックス・内藤鵬内野手がプロ４年目で初めて４番起用された。今季初めて出場選手登録され、１点を追う４回１死一塁では２年ぶりの安打となる左越え二塁打。西武の完璧な中継プレーで一塁走者の森友が本塁アウトになったが、１軍昇格即のスタメンで長打力を発揮した。しかし、直後には二塁でけん制アウト。試合の流れを踏まえても、痛いミスだった。９回にも安