◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に寄り倒され、３敗に後退、優勝は千秋楽の結果次第となった。過去３勝２敗の相手に、左四つ右上手を取り、土俵際まで追い詰めたが残された。さらに浅いもろ差しを許し、伯乃富士の圧力をかわしきれなかった。前日は土俵際で驚異の粘りを見せ、うっちゃりで２敗で並んでいた東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）に逆