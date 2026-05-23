記事ポイント発電量シミュレーションと実績に差が生じた場合、差異に応じた経済的損失相当額が補償される新サービスが登場しました太陽光発電メーカー初（2026年5月・Solvvy株式会社調べ）の発電量保証サービスで、保証期間は5年間・免責なしSolvvy株式会社との協業により構築され、保証限度額は最大300万円（税込）に設定されています 電気料金の上昇を背景に住宅用太陽光発電への関心が高まるなか、導入後の発電量が予測を