◆パ・リーグソフトバンク１１―１日本ハム（２３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連勝し、４カードぶりの勝ち越しを決めた。先発の松本晴は、毎回安打を許しながら粘りの投球が続いた。２回は１死満塁からカストロの右犠飛で先取点を献上も５回１失点。最少失点でしのいだ。打線は３回２死一、二塁から近藤が中前適時打で同点に追い付くき、さらに２死満塁から柳田が中前に２点打を運んで勝ち越し。二、三塁から