記事ポイント一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）と国立大学法人九州工業大学が2026年5月15日に包括連携協力協定を締結しました分析機器データの共通フォーマット「MaiML」の国内外への普及と国際標準化（ISO規格）を共同で推進しますAI for Scienceを見据えた先端研究基盤の刷新に向け、人材育成・研究開発・実証実験を連携して進めます 日本分析機器工業会（JAIMA）と国立大学法人九州工業大学は、分析機器データの共