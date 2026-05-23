第3日、通算13アンダーで首位の細野勇策＝蒲生GC日本プロ選手権センコーグループ・カップ第3日、左打ちの23歳、細野勇策は18番で10メートルのバーディーパットを決めて首位を捉えた。「2パットでいこうと思っていたのに、いい終わり方ができてよかった」と声を弾ませた。昨年大会に続く最終日最終組で、日本のレフティーとしては35年ぶりのツアー優勝を狙う。風に苦しみ、6番からは一度もフェアウエーをキープできなかった。そ