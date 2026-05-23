城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、桝太一（同志社大学助教）、木村尚（海洋環境専門家）が、24日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演し、横浜DASH海岸を探索する。【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー今回は、横浜DASH海岸の闇夜に出没するという大怪盗「ブラックダイヤモンド・シロウ」を追跡する。絶滅危惧種に指定され、値段は優に１万を超える海のダイヤモンドの