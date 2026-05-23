漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われ、歌のゲストとして円広志（72）が出演した。ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」の主題歌として有名な「ハートスランプ二人ぼっち」を最初に歌った円は「人前で歌うのは、今年初めてです」と自虐ギャグを一発。前の方のお客さんを見て「歌も歌うんやね、という