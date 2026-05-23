アイドルグループ・櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”？』のジャケットアートワークが公開された。本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」で、チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシュに佇む。【写真】ジャケットアートワークも解禁MUMGスタジアム(国立競技場)での5th YEAR ANNIVERSARY LIVE公演を経て、グループ全員