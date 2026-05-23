「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）プロ初の１番に抜てきされた広島・名原典彦外野手が、デビューから２試合連続マルチ安打を記録した。５打数２安打でチームの勝利に貢献。試合後は初のヒーローインタビューに臨んだ。インタビュアーに紹介されると、カメラに背を向けて、帽子を取って左翼席へ深々と頭を下げた。「もう本当に…うれしいです」と切り出し、「ここまで来るのに時間かかったんですけど、それで