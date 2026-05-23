俳優三山凌輝（27）が設立した「Star Of Wonder. inc」が23日、公式Xを更新。予定していたイベントの延期を発表した。「＼ご報告／5月20日の投稿で5月22日にファンネームを発表する旨お伝えしましたが、#RYOKIMIYAMAが熟考しているため再度の延期とさせていただきます」と発表。「5月23日に、Life Community生配信での発表後、当アカウントからも発表いたします。心待ちにしていた皆様には深くお詫び申し上げます」とした。さら