◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）12場所ぶりに大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）は、結びで西前頭10枚目・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）に寄り倒しで敗れて3敗となった。右の上手を取って前に出たが攻めきれず、巻き替えられると、最後は上手が切れて寄り倒された。今場所は豊昇龍（26＝立浪部屋）、大の里（25＝二所ノ関部屋）の両横綱に加えて、安青錦（22＝安治川部屋）、琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）の