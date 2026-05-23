歌手郷ひろみ（70）が23日、埼玉・越谷のサンシティホールで、全国ツアー「Hiromi Go Concret Tour 2026〜ALL MY LOVE〜」初日公演を行った。公演前に取材に応じ、一区切りをつけた昨年大みそかのNHK紅白歌合戦出演について語った。紅白の舞台では、歌唱中に会場を1周走り回る演出で、70歳とは思えないパワーを見せつけた。「あれはね、『もう、ここで思いっきり全力で走ってください』って。演出家が信じられないよね」と苦笑い。