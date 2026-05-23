近年のサッカー界では10代の選手が当たり前のように活躍しているが、今季もトップリーグで続々とティーンエイジャーがブレイク。『Date MB』が欧州5大リーグで印象的な数字を残した10代のアタッカーたちをまとめているが、今季一気に評価を挙げた選手の名前がズラリと並ぶ。最大のスターはバルセロナFWラミン・ヤマルだ。18歳ながらすでにサッカー界をリードするスーパースターになっており、今季全コンペティション合わせて24ゴー