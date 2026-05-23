6月、石川県内で初めて開催される「日本パラ陸上競技選手権大会を前に、23日、会長を務めるスポーツ解説者の増田明美さんらが、会場となる金沢市でトークショーを行いました。トークショーには増田明美さんのほか、世界で活躍するパラアスリート3人が参加しました。福井県福井市出身の川上秀太さんは、視覚障がいの短距離の選手で、2025年の世界パラ陸上100メートルで金メダルを獲得するなど、トップアスリートとして知られていま