苫小牧市できのう(2026年5月22日)夜、乗用車が街路樹に衝突し横転する事故がありました。車は大破し2人が死亡、1人が重傷です。これは、事故現場付近のドライブレコーダーの映像です。次の瞬間ー。なにかにぶつかったような大きな音が響きました。きのう(22日)午後8時40分すぎ苫小牧市北星町1丁目で乗用車が中央分離帯に乗り上げ街路樹に衝突して横転しました。この事故で車を運転していた苫小牧市の三鹿快人さ