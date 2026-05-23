札幌の小学校ではきょう(2026年5月23日)から運動会がはじまり子どもたちの元気な声がグラウンドに響きました。（児童）「がんばります」子どもたちの力強い宣誓で幕を開けた、札幌市北区の太平小学校の運動会です。子どもたちがグラウンドで徒競走や踊りを披露しました。（児童）「悔いなく終わらせられた」「負けちゃって悔しいけど楽しかったです」札幌市内の小学校は、(5月)30日土曜日が運動会のピークです。