第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）の前日最終オッズが５月２３日、発表された。桜花賞でＧ１・２勝目を挙げたスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が３・０倍で１番人気に支持された。２番人気はフローラＳを勝ったラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が３・４倍。そのトライアルで２着のエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ